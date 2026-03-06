Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Lechia Gdańsk oraz Jagiellonia Białystok. Biało-Zieloni mają na koncie 28 punktów i zajmują 14. pozycję w tabeli, natomiast Żółto-Czerwoni zgromadzili 38 oczek, co daje im pozycję lidera rozgrywek. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo gospodarze walczą o oddalenie się od strefy spadkowej, zaś goście o utrzymanie pierwszego miejsca. Początek tej rywalizacji już w piątek, czyli 6 marca, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok.
Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV
Spotkanie Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: stream online
Mecz w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. To starcie zostanie wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie
Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w piątek (6 marca) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.