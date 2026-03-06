Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ten pojedynek powinien zapewnić nam mnóstwo emocji. Początek rywalizacji już dzisiaj (piątek, 6 marca) o godzinie 20:30.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Lechia Gdańsk oraz Jagiellonia Białystok. Biało-Zieloni mają na koncie 28 punktów i zajmują 14. pozycję w tabeli, natomiast Żółto-Czerwoni zgromadzili 38 oczek, co daje im pozycję lidera rozgrywek. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo gospodarze walczą o oddalenie się od strefy spadkowej, zaś goście o utrzymanie pierwszego miejsca. Początek tej rywalizacji już w piątek, czyli 6 marca, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Spotkanie Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: stream online

Mecz w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. To starcie zostanie wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 17:09

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w piątek (6 marca) o godzinie 20:30.

