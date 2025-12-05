Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami kolejne starcie między drużyną Budowlanych a zespołem Trójkolorowych. Początek starcia już dzisiaj o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk podejdzie do meczu z Górnikiem Zabrze jako szesnasty zespół w tabeli posiadający 16 punktów, podczas gdy liderujący zabrzanie mają już 30 oczek. Spotkanie w ramach 18. serii gier PKO BP Ekstraklasy zapowiada się ciekawie, zwłaszcza że kilka dni temu oba kluby rywalizowały w Pucharze Polski, gdzie Górnik wygrał 3:1. Teraz obie drużyny wracają do walki o ligowe punkty. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już piątek, 5 grudnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Ten mecz rzecz jasna obejrzysz w tradycyjnej telewizji – na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: stream online

Starcie w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie dostępne także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w piątek (5 grudnia) o godzinie 20:30.

