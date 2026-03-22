Inter Mediolan w niedzielny wieczór zagra z Fiorentiną w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Manuel Akanji

Fiorentina – Inter, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 30. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się meczem, w którym Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Podopieczni Cristiana Chivu przystąpią do tej rywalizacji po podziale punktów w starciu z Atalantą Bergamo (1:1).

Fiorentina natomiast w czwartek rywalizowała z Rakowem Częstochowa w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Viola wyszła zwycięsko z tego starcia (2:1) i zameldowała się w ćwierćfinale rozgrywek. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle interesująco.

Fiorentina – Inter, transmisja w TV

Spotkanie ACF Fiorentina – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Fiorentina – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Fiorentina – Inter, kto wygra?

Fiorentina – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 5.00.

Fiorentina Inter Mediolan 5.00 3.80 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2026 21:03

Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Fiorentina – Inter? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 20:45.

