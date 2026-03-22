Roma – Lecce, gdzie oglądać?
Już w niedzielę AS Roma rozegra swoje spotkanie w ramach 30. kolejki rozgrywek Serie A. Tego dnia podopieczni Gian Piero Gasperini zmierzą się przed własną publicznością z US Lecce. Giallorossi przystąpią do tego starcia po odpadnięciu z Ligi Europy.
US Lecce również nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Przed tygodniem drużyna Eusebio Di Francesco okazała się gorsza od SSC Napoli (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się niezwykle ciekawie, ale to gospodarze będą zdecydowanym faworytem.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Roma – Lecce, transmisja w TV
Spotkanie AS Roma – US Lecce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Roma – Lecce, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Roma – Lecce, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Romy
- remisem
- wygraną Lecce
0 Votes
Roma – Lecce, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa US Lecce natomiast sięga nawet 7.50.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 18:00.
