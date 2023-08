fot. Imago / Tomasz Kudala / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Lukoszek

Korona Kielce – Górnik Zabrze, gdzie oglądać

Korona Kielce rozbudziła apetyty swoich kibiców udanym finiszem w poprzedniej kampanii. Start nowego sezonu nie układa się jednak za bardzo po myśli ekipy Kamila Kuzery. Do sobotniej potyczki kielczanie przystąpią po przegranej z ŁKS-em (1:2).

Górnik Zabrze to natomiast zespół, który nie tylko nie wygrał w trzech kolejkach ligowych w tej kampanii, ale nawet nie zdobył bramki, co wydaje się bardziej niepokojące. Tym samym sobotnie starcie zapowiada się bardzo interesująco.

Korona Kielce – Górnik Zabrze, transmisja na żywo w TV

Drugi sobotni mecz w PKO Ekstraklasie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia na Suzuki Arena będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 od godziny 17:30. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Michał Trela.

Korona Kielce – Górnik Zabrze, transmisja online

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia nie tylko w telewizji. Rywalizacja będzie także transmitowana dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Korona Kielce – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta widzą ekipę z Kielc. Kurs na Koronę został oszacowany na poziomie 2.40. Tymczasem wariant z wiktorią Górnika kształtuje się w wysokości 3.00.

Korona Kielce Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 07:11 .

