Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami polsko-hiszpański pojedynek w Lidze Konferencji. Ekipa Dumy Podlasia zmierzy się z madryckim zespołem w ramach 5. kolejki rozgrywek. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rayo Vallecano w 5. kolejce Ligi Konferencji. Ekipa Dumy Podlasia wygrała ostatnio 1:0 z KuPS Kuopio, a zespół Los Vallecanos przegrał 1:2 ze Slovanem Bratysława. W tabeli Jagiellonia zajmuje 9. pozycję, zaś Rayo plasuje się na 12. miejscu. Przypomnijmy, że Hiszpanie kilka tygodni temu pokonali inną polską drużynę – ograli Lecha Poznań 3:2. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w ten czwartek, czyli 11 grudnia, o godzinie 18:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji będzie transmitowane na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: stream online

Potyczkę między Jagiellonią Białystok a Rayo Vallecano możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Polsat Box Go.

