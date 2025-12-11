REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rayo Vallecano w 5. kolejce Ligi Konferencji. Ekipa Dumy Podlasia wygrała ostatnio 1:0 z KuPS Kuopio, a zespół Los Vallecanos przegrał 1:2 ze Slovanem Bratysława. W tabeli Jagiellonia zajmuje 9. pozycję, zaś Rayo plasuje się na 12. miejscu. Przypomnijmy, że Hiszpanie kilka tygodni temu pokonali inną polską drużynę – ograli Lecha Poznań 3:2. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w ten czwartek, czyli 11 grudnia, o godzinie 18:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji będzie transmitowane na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: stream online
Potyczkę między Jagiellonią Białystok a Rayo Vallecano możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten czwartek (11 grudnia) o godzinie 18:45.
