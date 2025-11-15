Gruzja – Hiszpania: gdzie oglądać?
Przed nami mecz Gruzja – Hiszpania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Obie drużyny są na zupełnie przeciwnych biegunach – Gruzini mają zaledwie 3 punkty i zajmują 3. miejsce w tabeli, podczas gdy Hiszpanie, z kompletem 12 oczek, pewnie przewodzą w grupie E. Ekipa La Furia Roja będzie chciała przypieczętować swój awans na mundial. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Gruzja – Hiszpania.
Gruzja – Hiszpania: transmisja w TV
Mecz Gruzja – Hiszpania będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2.
- Zobacz: El. MŚ 2026 – tabele
Gruzja – Hiszpania: stream online
Spotkanie możesz obejrzeć na internetowej platformie streamingowej Polsat Box Go.
Kto wygra?
- Gruzja
- Padnie remis
- Hiszpania
0 Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.