Gruzja – Hiszpania: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Luisa de la Fuente chce przypieczętować bezpośredni awans na mundial 2026. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Gruzja – Hiszpania: gdzie oglądać?

Przed nami mecz Gruzja – Hiszpania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Obie drużyny są na zupełnie przeciwnych biegunach – Gruzini mają zaledwie 3 punkty i zajmują 3. miejsce w tabeli, podczas gdy Hiszpanie, z kompletem 12 oczek, pewnie przewodzą w grupie E. Ekipa La Furia Roja będzie chciała przypieczętować swój awans na mundial. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Gruzja – Hiszpania.

Gruzja – Hiszpania: transmisja w TV

Mecz Gruzja – Hiszpania będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2.

Gruzja – Hiszpania: stream online

Spotkanie możesz obejrzeć na internetowej platformie streamingowej Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć spotkanie Gruzja – Hiszpania? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2. Kiedy odbędzie się mecz Gruzja – Hiszpania? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.

