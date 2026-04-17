Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (17.04.2026)

Iga Świątek gra o półfinał turnieju WTA w Stuttgarcie. Sprawdź, o której mecz z Mirrą Andriejewą oraz gdzie oglądać transmisję na żywo w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA w Stuttgarcie i w ćwierćfinale zmierzy się z Mirrą Andriejewą. To jedno z najciekawszych zestawień tej fazy turnieju, bo obie zawodniczki znajdują się w czołówce światowego rankingu.

Mecz Świątek – Andriejewa odbędzie się w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00. Jak zwykle w tenisie, godzina rozpoczęcia może się nieznacznie przesunąć w zależności od przebiegu wcześniejszych spotkań.

Świątek dobrze weszła w sezon na kortach ziemnych i w poprzedniej rundzie pewnie pokonała Laurę Siegemund. Teraz czeka ją jednak znacznie trudniejsze zadanie. Andriejewa jest w świetnej formie, notuje serię zwycięstw na mączce i już wielokrotnie pokazywała, że potrafi rywalizować z najlepszymi. Co więcej, ma korzystny bilans bezpośrednich spotkań z Polką, co tylko podnosi temperaturę przed tym pojedynkiem.

Zapowiada się wymagające starcie, w którym kluczowe mogą być dłuższe wymiany i cierpliwość w budowaniu akcji. Świątek będzie chciała wykorzystać swoje doświadczenie na tej nawierzchni, natomiast Andriejewa spróbuje narzucić własne tempo i ponownie sprawić problemy Polce.

Świątek – Andriejewa, transmisja na żywo za darmo

Świątek – Andriejewa, gdzie oglądać?

Spotkanie Igi Świątek z Mirrą Andriejewą będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Transmisja online dostępna będzie również w serwisie CANAL+ online.

To jeden z najważniejszych meczów tej fazy turnieju. Stawką jest półfinał, a forma obu zawodniczek sugeruje, że kibice mogą zobaczyć bardzo wyrównane i emocjonujące spotkanie.

