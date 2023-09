Pressfocus fot. Wojciech Szubartowski Na zdjęciu: Motor Lublin

GKS Tychy – Motor Lublin, gdzie oglądać

Motor Lublin dąży od zwycięstwa do zwycięstwa i pewnie kroczy w kierunku Ekstraklasy. Podopieczni Goncalo Feio przegrali tylko jeden z poprzednich 19 meczów. Bilans to prawdziwie imponujący. Mimo to faworytem według bukmacherów przed niedzielnym meczem jest GKS Tychy. Gospodarze tracą tylko trzy punkty w tabeli do Motoru i zajmują miejsce premiowane udziałem w barażach. Możemy zatem mówić o meczu na szczycie Fortuna 1 Ligi.

Sprawdźcie koniecznie nasze typy na mecz GKS Tychy – Motor Lublin.

GKS Tychy – Motor Lublin, transmisja na żywo w TV

Kibice nie powinni być zawiedzeni. Spotkanie GKS-u Tychy z Motorem Lublin transmitowane będzie w polskiej telewizji. Mecz obejrzycie na antenie Polsatu Sport.

GKS Tychy – Motor Lublin, transmisja online

Nadchodzące starcie obejrzysz dzięki usłudze Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie Polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament. Jego miesięczny koszt to jedynie 40 zł.

GKS Tychy – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem niedzielnego meczu na szczycie Fortuna 1 Ligi. Typ na zwycięstwo GKS-u Tychy wynosi około 2.15. Wygrana Motoru Lublin wyceniana jest natomiast na 3.30.

GKS Tychy Motor Lublin 2.20 3.50 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2023 07:06 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.