Fulham - Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (1 marca) mecz 28. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Fulham – Tottenham, gdzie oglądać?

W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Fulham – Tottenham. Klubem o znacznie większej marce nie tylko w samym Londynie, ale i w całej Anglii jest zespół gości. Za faworyta uznaje się jednak drużynę gospodarzy. Plasuje się ona dopiero na dziesiątym miejscu w lidze, a mimo tego to wystarcza do typowania ich zwycięstwa. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Fulham – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Fulham – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Fulham – Tottenham, transmisja online

Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Fulham – Tottenham, sonda

Fulham – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Fulham. Kurs na takie zdarzenie to 2.12, przy współczynniku 3.45 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.50

Fulham Tottenham 2.05 3.70 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 14:15

Gdzie oglądać mecz Fulham – Tottenham? Spotkanie Fulham – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Fulham – Tottenham? Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 marca) o godzinie 15:00.

