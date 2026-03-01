Fulham FC – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.03.2026)

13:00, 1. marca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Fulham - Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (1 marca) mecz 28. kolejki Premier League.

Randal Kolo Muani
PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani
Fulham – Tottenham, gdzie oglądać?

W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Fulham Tottenham. Klubem o znacznie większej marce nie tylko w samym Londynie, ale i w całej Anglii jest zespół gości. Za faworyta uznaje się jednak drużynę gospodarzy. Plasuje się ona dopiero na dziesiątym miejscu w lidze, a mimo tego to wystarcza do typowania ich zwycięstwa. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Fulham – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Fulham – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Fulham – Tottenham, transmisja online

Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Fulham – Tottenham, sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Fulham
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu
0 Votes

Fulham – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Fulham. Kurs na takie zdarzenie to 2.12, przy współczynniku 3.45 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.50

Fulham
Tottenham
2.05
3.70
3.55
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 14:15
