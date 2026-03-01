REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Fulham – Tottenham, gdzie oglądać?
W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Fulham – Tottenham. Klubem o znacznie większej marce nie tylko w samym Londynie, ale i w całej Anglii jest zespół gości. Za faworyta uznaje się jednak drużynę gospodarzy. Plasuje się ona dopiero na dziesiątym miejscu w lidze, a mimo tego to wystarcza do typowania ich zwycięstwa. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Fulham – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Fulham – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.
Fulham – Tottenham, transmisja online
Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Fulham – Tottenham, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Fulham
- Remis
- Wygrana Tottenhamu
0 Votes
Fulham – Tottenham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Fulham. Kurs na takie zdarzenie to 2.12, przy współczynniku 3.45 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.50
Spotkanie Fulham – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 marca) o godzinie 15:00.
