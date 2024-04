UK Sports Pics Ltd/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Everton – Liverpool, Merseyside derby

Środowe derby Merseyside mają ogromne znaczenie dla obu zespołów. Everton w dalszym ciągu nie może być pewny utrzymania w Premier League, bowiem jego przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko pięć punktów. Tymczasem Liverpool nie może sobie pozwolić na potknięcie, jeżeli chce liczyć się w walce o mistrzostwo Anglii.

Nie ulega wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa są The Reds, którzy wygrali cztery z pięciu ostatnich ligowych pojedynków z Evertonem. Mecz rozegrany zostanie jednak na Goodison Park, gdzie bilans Liverpoolu w ostatnim czasie nie wygląda dobrze. Z sześciu ostatnich takich meczów pięć zakończyło się remisami, The Reds triumfowali tylko raz. Sprawdź typy na mecz Everton – Liverpool.

Everton – Liverpool, transmisja

Derby Liverpoolu odbędą się w środę (24 kwietnia) o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Komentatorami tego spotkania bedą Przemysław Pełka i Michał Gutka.

