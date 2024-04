Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Empoli – Napoli: gdzie oglądać?

Empoli przystąpi do tego meczu ze świadomością, że Napoli tak jak poprzednio jest w ich zasięgu. Podopieczni Davide Nicoli w pierwszej rundzie sezonu sprawili niespodziankę i pokonali rywali (1:0). Tym razem stawką meczu jest nie tylko zwycięstwo, ale również większy spokój w końcówce sezonu, bowiem gospodarze mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Napoli po rozczarowującym remisie chce się jak najszybciej zrewanżować. Choć na papierze mają do tego idealną okazję, ponieważ Empoli należy do najsłabszych drużyn w lidze, to już nie raz potykali się w bieżących rozgrywkach w starciach z niżej notowanym rywalem. Podopieczni Francesco Calzony wciąż wierze w awans do europejskich pucharów, lecz potrzebują do tego serii zwycięstw. Sprawdź również typy na mecz Empoli – Napoli.

Empoli – Napoli: transmisja w TV

Mecz Empoli – Napoli w ramach 33. kolejki Serie A będzie do obejrzenia w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Areną zmagań w sobotę (20 kwietnia) będzie Stadio Carlo Castellani.

Empoli – Napoli: transmisja na żywo

Sobotnie spotkanie drużyny Piotra Zielińskiego możesz obejrzeć także korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji, a następnie zagrać dowolny kupon za stawkę wynoszącą co najmniej 2 zł.

Empoli – Napoli: transmisja online

Rywalizacja obu drużyn będzie dostępna również w internecie. Mecz można obejrzeć w Canal+ Online. Wystarczy skorzystać z naszej oferty i założyć konto za pośrednictwem naszego portalu. Dzięki promocji oszczędzasz rocznie aż 240 zł. Pakiet obejmuje wszystkie kanały Eleven Sports, Canal + oraz Polsat Sport Premium. Promocja obowiązuje przy zakupie pakietu na cały rok z góry.

Empoli – Napoli: ankieta

Empoli – Napoli: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem meczu będzie Napoli. Odzwierciedla to różnica w oferowanych przez nich kursach na to spotkanie.

Empoli SSC Napoli 5.00 4.15 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2024 14:58 .

Gdzie obejrzeć mecz Empoli – Napoli? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 2, Eleven Sports 4 oraz w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Empoli – Napoli? Mecz zostanie rozegrany w najbliższą sobotę (20 kwietnia) o godzinie 18:00.

