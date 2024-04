Empoli – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2024)

Empoli - Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. Mistrzowie Włoch chcą się zrewanżować za wpadkę z poprzedniej kolejki. Mają do tego okazję w starciu z jedną z najsłabszych drużyn w lidze. Zapraszam do zapowiedzi tego spotkania na naszym portalu.

Empoli – Napoli: typy bukmacherskie

Napoli zmierzy się w 33. kolejce Serie A z jedną z najsłabszych drużyn w lidze. Choć neapolitańczycy nie są w wysokiej formie, to nie powinno dojść do żadnej sensacji. Podopieczni trenera Francesco Calzony dysponują na tyle dużym potencjałem i jakością, że powinni wygrać to spotkanie. Na dodatek mistrzowie kraju w ostatnich dwóch meczach strzelili aż 6 bramek, co pokazuje, że ofensywa klubu stoi na wysokim poziomie. Mój typ: handicap -1,5 Napoli.

Empoli – Napoli: ostatnie wyniki

Odkąd Empoli przejął Davide Nicola zespół odzyskał nie tylko radość z gry, ale również znacząco poprawił wyniki. Po katastrofie z początku sezonu, gdy wydawało się, że zmierzają w stronę spadku do Serie B odbili się od dna i ostatecznie wydostali się z zagrożonych w tabeli miejsc. Aktualnie zajmują 17. miejsce w Serie A z przewagą jednego punktu nad strefą spadkową. W ostatniej kolejce przegrali (0:1) z Lecce po golu straconym dopiero w 89. minucie gry. Natomiast wcześniej wygrali ważne stracie z Torino (3:2), gdzie decydujący gol padł w czwartej minucie doliczonego czasu.

Napoli niezależnie od tego, jak skończy się dla nich sezon, nie zaliczy go do udanych. Podopieczni Francesco Calzony plasują się na 8. miejscu, a ich strata do TOP4 wynosi 10 punktów. Ostatnio zaliczyli wpadkę, gdy zremisowali (2:2) z Frosinone. Punkty stracili również w zremisowanym (1:1) meczu z Interem. Zaś jedyne zwycięstwo w ostatnim czasie to triumf (4:2) z Monzą w wyjazdowej rywalizacji.

Empoli – Napoli: historia

Drużyna, w której występuje Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński i Szymon Żurkowski w 12. kolejce sprawiła olbrzymią niespodziankę. Empoli wygrało (1:0) z Napoli na wyjeździe, zgarniając przy okazji ważne trzy punkty. Natomiast wcześniejsze dwie rywalizacje w poprzedniej kampanii kończył się zwycięstwem Partenopei. Neapolitańczycy wygrali oba starcia w stosunku 2:0. W jednym ze spotkań gola zdobył Piotr Zieliński.

Empoli – Napoli: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów w spotkaniu Empoli – Napoli faworytem będzie drużyna obecnych mistrzów Włoch. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.69. Natomiast współczynnik na triumf gospodarzy oscyluje w okolicach 4.55. Zakładając konto w STS z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Empoli – Napoli: przewidywane składy

Zarówno Davide Nicola, jak i Francesco Calzona będą mogli skorzystać z większości zawodników. W Empoli zabraknie tylko kontuzjowanego Tyronne’a Ebuehiego. Zaś w kadrze meczowej Napoli nie zobaczymy takich piłkarzy jak Mario Rui (zawieszenie) oraz Mathias Olivera (kontuzja).

Empoli Davide Nicola 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Empoli Davide Nicola 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Rezerwowi ▼ 1 Samuele Perisan 2 Saba Goglichidze 5 Alberto Grassi 7 Stiven Shpendi 8 Viktor Kovalenko 9 Francesco Caputo 12 Jacopo Seghetti 13 Liberato Cacace 17 Alberto Cerri 20 Matteo Cancellieri 21 Jacopo Fazzini 23 Mattia Destro 29 Youssef Maleh 8 Hamed Junior Traorè 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 24 Jens Cajuste 26 Cyril Ngonge 29 Jesper Lindstrøm 32 Leander Dendoncker 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini

Empoli – Napoli: ankieta

Empoli – Napoli: transmisja meczu

Mecz Empoli – Napoli odbędzie się w sobotę (20 kwietnia) na Stadio Carlo Castellani. Początek spotkania o godzinie 18.00 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4. Rywalizację będzie można śledzić również w usłudze Canal+ Online. Koszt pakietu to jedynie 54 zł/mies. przy zakupie pakietu rocznego (648 zł). W cenie abonamentu jest dostęp do wszystkich kanałów Eleven Sports, Polsat Sport Premium oraz Canal+. Z oferty skorzystasz zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

