Eintracht – Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (28 stycznia) mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Djed Spence

Eintracht – Tottenham, gdzie oglądać?

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Eintracht – Tottenham. Niemiecki zespół żegna się w grą w fazie ligowej. Tymczasem Anglicy starają się zakończyć tę cześć rozgrywek w najlepszej ósemce. To pozwoliłoby im na bezpośredni awans do 1/8 finału. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Eintracht – Tottenham

Eintracht – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Eintracht – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 11. Spotkanie skomentują Żelisław Żeżyński i Kamil Kosowski.

Eintracht – Tottenham, transmisja online

Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Eintrachtu i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Eintracht – Tottenham, kto wygra?

Eintracht – Tottenham, kursy bukmacherskie

Wygraną Eintrachtu możesz zagrać po kursie 4.45, podczas gdy zwycięstwo Tottenhamu wyceniono współczynnikiem 1.77. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90.

Eintracht Frankfurt Tottenham 5.10 4.15 1.72 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

Gdzie oglądać mecz Eintracht – Tottenham? Spotkanie Eintracht – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 11, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Eintracht – Tottenham? Mecz odbędzie się już we środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

