Chorwacja - Hiszpania: transmisja w TV i online. Bardzo ciekawie zapowiada się finałowe spotkanie w Final Four Ligi Narodów UEFA. Faworytem wydaje się La Furia Roja. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chorwacja - Hiszpania.

fot. Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Chorwacja Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2023 09:28 .

Chorwacja – Hiszpania, gdzie oglądać

Reprezentacja Chorwacji w niedzielnym spotkaniu Final Four Ligi Narodów stanie przed szansą osiągnięcia spektakularnego sukcesu. Drużyna Zlatko Dalicia może wygrać rozgrywki. Awans do finału był następstwem zwycięstwa nad Holandią (4:2) po dogrywce w półfinale.

Hiszpania natomiast kilka dni temu, wróciła na zwycięskie tory, pokonując Włochy (2:1). Jednocześnie zespół Luisa de la Fuente poprawił nieco atmosferę po tym, jak przegrał ze Szkocją w eliminacjach do Euro 2024.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Chorwacja – Hiszpania, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach: TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport. U publicznego nadawcy starcie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Chorwacja – Hiszpania, transmisja online

Konfrontacja ze Stadion Feijenoord będzie do obejrzenia także w internecie. Spotkanie transmitowane będzie na stronie internetowej Sport.tvp.pl i poprzez aplikację TVP Sport. Dostęp do meczu zapewni też usługa Polsat Box Go.

Chorwacja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że faworytem spotkania są podopiecznie Luisa de la Fuente. Kurs na wygraną Hiszpanów oscyluje w granicach 2.05-2.07. Z kolei ewentualny triumf Chorwatów został oszacowany na poziomie 3.65-3.80.