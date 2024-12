fot. Konrad Świerad / Alamy Na zdjęciu: Nene

Mlada Boleslav – Jagiellonia, gdzie oglądać?

Mlada Boleslav i Jagiellonia Białystok to ekipy, znajdujące się na dwóch różnych biegunach tabeli Ligi Konferencji. Czesi walczy o awans do 1/16 finału rozgrywek. Mistrz Polski marzy natomiast o tym, aby zakończyć zmagania w Lidze Konferencji co najmniej w TOP 3 w fazie ligowej. Mlada podejdzie do potyczki, mając aktualnie tylko trzy oczka. Ostatnio na europejskiej scenie Czesi pokonali Real Betis (2:1). Tymczasem białostoczanie legitymują się bilansem 10 punktów. Jagiellonia podzieliła się punktami 28 listopada z Celje (3:3).

Mlada Boleslav – Jagiellonia, transmisja w TV

Potyczka z udziałem zespołów z Czech i polski będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Mlada Boleslav – Jagiellonia Białystok zaplanowana jest na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Starcie skomentują natomiast Szymon Rojek oraz Maciej Makuszewski.

Mlada Boleslav – Jagiellonia, stream online

W internecie też będzie można śledzić potyczkę Mlady Boleslav z Jagiellonią Białystok. Taką możliwość zapewni usługa Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Mlada Boleslav – Jagiellonia, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Mlady Boleslav

wygraną Jagiellonii

remisem wygraną Mlady Boleslav

wygraną Jagiellonii

remisem 0 Votes

Mlada Boleslav – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Eksperci mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworytem. Typ na wygraną Celje kształtuje się w wysokości 2.62. Ewentualne zwycięstwo Jagiellonii Białystok wyceniono na 2.60. Z kolei opcja na remis została oszacowana na 3.70 i jest najmniej prawdopodobna według ekspertów.

Mlada Boleslav Jagiellonia Białystok 2.12 3.60 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2024 15:30 .

Gdzie obejrzeć mecz Mlada Boleslav – Jagiellonia? Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i w internecie na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Mlada Boleslav – Jagiellonia? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (12 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.