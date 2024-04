Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Chelsea – Manchester United, gdzie oglądać

Obie ekipy, które zmierzą się w czwartek na Stamford Bridge, w tym sezonie rozczarowują. W znaczniejszym stopniu dotyczy to jednak Chelsea FC. The Blues praktycznie nie mają szans na zakończenie sezonu w strefie europejskich pucharów. Jedyną łyżką miodu, która mogłaby osłodzić beczkę dziegciu, byłby triumf w Pucharze Anglii – o to jednak wcale nie będzie łatwo. W grze o to trofeum pozostają zresztą też piłkarze Manchesteru United, którzy ostatnio wyeliminowali Liverpool FC i znajdują się w świetnych nastrojach. Ponadto Czerwone Diabły wciąż mają prawo wierzyć w wyprzedzenie w tabeli Premier League Tottenhamu i zajęciu piątej lokaty.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Manchester United.

Chelsea – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Chelsea – Manchester United, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stamford Bridge.

Chelsea – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują faworytów w podopiecznych trenera Mauricio Pochettino.

Chelsea Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2024 07:02 .

