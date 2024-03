IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea FC

Chelsea Leicester Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2024 07:18 .

Chelsea – Leicester, gdzie oglądać

Chelsea w niedzielę powalczy z Leicester o awans do półfinału Pucharu Anglii. Według ekspertów zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Chelsea. The Blues notują jednak dość przeciętny sezon i daleko im od optymalnej formy. Leicester z kolei jest liderem Championship. Mimo gry na drugim poziomie rozgrywkowym Lisy z pewnością mogą pokusić się o sprawienie niespodzianki.

Chelsea – Leicester, transmisja na żywo w TV

Starcie Chelsea – Leicester będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:45.

Chelsea – Leicester, transmisja online

Mecz The Blues możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Chelsea – Leicester, kursy bukmacherskie

Chelsea została wybrana przez ekspertów faworytem tego spotkania. Warto jednak pamiętać, że The Blues mocno zawodzą w obecnej kampanii i grają w kratkę.

Chelsea Leicester 1.45 5.00 7.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2024 07:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Leicester? Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1 oraz online CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Chelsea – Leicester? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 17 marca, o godzinie 13:45.

