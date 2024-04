Cagliari - Juventus: transmisja w TV i online. W piątek na Unipol Domus beniaminek Serie A będzie walczył o krok do przodu w walce o utrzymanie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Cagliari - Juventus.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Cagliari – Juventus: gdzie oglądać?

W 33. kolejce Serie A zmierzą się ze sobą Cagliari oraz Juventus. Dla beniaminka ligi będzie to mecz, po którym mogą być bliżej świętowania utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Podopieczni Claudio Ranieriego, póki co zajmują 14. miejsce w tabeli, lecz mają tylko 4 punkty przewagi nad strefą spadkową.

Z kolei Juventus po koszmarnym wejściu w nowy rok kalendarzowy szybko stracił szanse na walkę o mistrzostwo kraju. Aktualnie Stara Dama spadła w tabeli na 3. miejsce i musi oglądać się za siebie, aby nie wypaść z TOP4, które gwarantuje grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce ponownie rozczarowali, remisując bezbramkowo w Derby della Mole z Torino.

Cagliari – Juventus: transmisja w TV

Spotkanie na Unipol Domus pomiędzy Cagliari a Juventusem zostanie rozegrane w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Cagliari – Juventus: transmisja na żywo

Piątkowe spotkanie możesz obejrzeć także za pośrednictwem usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, a następnie w ciągu 24h przed meczem zagrać dowolny kupon za minimum 2 zł.

Cagliari – Juventus: transmisja online

Nadchodzące spotkanie będzie dostępne do obejrzenia również w internecie na stronie Canal+ Online. Wystarczy, że zarejestrujesz konto za pośrednictwem naszego portalu. Kupując pakiet z naszej oferty, zapłacisz tylko 54 zł. Dzięki temu rocznie zaoszczędzisz aż 240 zł. Oferta obowiązuje przy abonamencie rocznym.

Cagliari – Juventus: kto wygra?

Cagliari – Juventus: kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem meczu według bukmacherów będzie Juventus. Podopieczni Massimiliano Allegriego nie powinni mieć problemów ze zgarnięciem kompletu punktów.

Cagliari Juventus FC 5.25 3.65 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 14:30 .

Gdzie obejrzeć mecz Cagliari – Juventus?

Spotkanie Cagliari – Juventus będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2.

Kiedy odbędzie się spotkanie Cagliari – Juventus?

Mecz Cagliari – Juventus odbędzie się w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:45.

