Burnley – Tottenham, gdzie oglądać?
W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Burnley – Tottenham. Będzie to rywalizacja z udziałem beniaminka i pretendenta do gry o awans do europejskich pucharów. W teorii londyńczycy powinni sobie poradzić w tej konfrontacji, chociaż ich ostatnia dyspozycja poddaje to pod wątpliwość. To z kolei otwiera gospodarzom szansę na sprawienie niespodzianki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Burnley – Tottenham
Burnley – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Burnley – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Jarosław Koliński.
Burnley – Tottenham, transmisja online
Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Burnley i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Burnley – Tottenham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Tottenham. Kurs na takie zdarzenie to 12.15, przy współczynniku 3.50 na wygraną Burnley. Remis wyceniono kursem 3.35.
Mecz odbędzie się już w sobotę (24 stycznia) o godzinie 16:00.
