Burnley – Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (24 stycznia) mecz 23. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Burnley – Tottenham, gdzie oglądać?

W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Burnley – Tottenham. Będzie to rywalizacja z udziałem beniaminka i pretendenta do gry o awans do europejskich pucharów. W teorii londyńczycy powinni sobie poradzić w tej konfrontacji, chociaż ich ostatnia dyspozycja poddaje to pod wątpliwość. To z kolei otwiera gospodarzom szansę na sprawienie niespodzianki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Burnley – Tottenham

Burnley – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Burnley – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Jarosław Koliński.

Burnley – Tottenham, transmisja online

Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Burnley i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Burnley – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Tottenham. Kurs na takie zdarzenie to 12.15, przy współczynniku 3.50 na wygraną Burnley. Remis wyceniono kursem 3.35.

Burnley Tottenham 3.50 3.35 2.15 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 14:20

Gdzie oglądać mecz Burnley – Tottenham? Spotkanie Burnley – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Burnley – Tottenham? Mecz odbędzie się już w sobotę (24 stycznia) o godzinie 16:00.

