Borussia Dortmund – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.01.2026)

Borussia Dortmund podejmie Inter Mediolan w spotkaniu 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się w środę, 28 stycznia, o godz. 21:00. Zobacz, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Borussia – Inter: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie Inter Mediolan w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Starcie dwóch gigantów odbędzie się na Signal Iduna Park w środę, 28 stycznia, o godzinie 21:00. Stawka meczu jest wysoka, bo oba zespoły wciąż liczą się w walce o awans do 1/8 finału rozgrywek.

Inter przystępuje do tego spotkania po trzech porażkach w Lidze Mistrzów i aktualnie zajmują 14. miejsce w tabeli. Borussia plasuje się na 16. pozycji, mając na koncie 11 punktów. W ostatnim czasie jednym z liderów mediolańskiej drużyny jest Piotr Zieliński. Wszystko wskazuje na to, że 31-letni pomocnik rozpocznie spotkanie w podstawowym składzie.

Borussia – Inter: transmisja w TV

Mecz Borussii Dortmund z Interem Mediolan będzie dostępny na antenach CANAL+ Extra 4, TVP 1 oraz TVP Sport. W telewizji publicznej spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński, zaś w CANAL+ przy mikrofonach zasiądą Bartosz Gleń oraz Tomasz Lipiński. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park o godzinie 21:00.

Borussia – Inter: stream online

Spotkanie w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Borussią Dortmund a Interem Mediolan będzie transmitowany także w usłudze streamingowej CANAL+ online i portalu sport.tvp.pl.

Borussia – Inter: sonda

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund

Remis

Inter Mediolan Borussia Dortmund 0%

Remis 50%

Inter Mediolan 50% 2+ Votes

Borussia – Inter: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund Inter Mediolan 3.05 3.50 2.37 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia Dortmund – Inter Mediolan? Mecz zostanie rozegrany w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Inter Mediolan? Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 4, TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację możesz też oglądać w usłudze Canal+ online i na stronie sport.tvp.pl.

