Borussia Dortmund – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.01.2026)

Borussia – Inter: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund podejmie Inter Mediolan w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Starcie dwóch gigantów odbędzie się na Signal Iduna Park w środę, 28 stycznia, o godzinie 21:00. Stawka meczu jest wysoka, bo oba zespoły wciąż liczą się w walce o awans do 1/8 finału rozgrywek.
Inter przystępuje do tego spotkania po trzech porażkach w Lidze Mistrzów i aktualnie zajmują 14. miejsce w tabeli. Borussia plasuje się na 16. pozycji, mając na koncie 11 punktów. W ostatnim czasie jednym z liderów mediolańskiej drużyny jest Piotr Zieliński. Wszystko wskazuje na to, że 31-letni pomocnik rozpocznie spotkanie w podstawowym składzie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia – Inter: transmisja w TV
Mecz Borussii Dortmund z Interem Mediolan będzie dostępny na antenach CANAL+ Extra 4, TVP 1 oraz TVP Sport. W telewizji publicznej spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński, zaś w CANAL+ przy mikrofonach zasiądą Bartosz Gleń oraz Tomasz Lipiński. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park o godzinie 21:00.
Borussia – Inter: stream online
Spotkanie w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Borussią Dortmund a Interem Mediolan będzie transmitowany także w usłudze streamingowej CANAL+ online i portalu sport.tvp.pl.
Borussia – Inter: sonda
Kto wygra mecz?
- Borussia Dortmund 0%
- Remis 50%
- Inter Mediolan 50%
2+ Votes
Borussia – Inter: kursy bukmacherskie
