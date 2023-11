Bayern - Galatasaray: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzy się z Galatasaray. Bawarczycy są już o krok od zapewnienia sobie awansu do kolejnej rundy. Początek spotkania o godzinie 21:00.

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium – Galatasaray, gdzie oglądać

Przed dwoma tygodniami piłkarze Galatasaray sprawili sporo problemów Bayernowi Monachium, jednak Bawarczycy w drugiej połowie dzięki indywidualnościom przesądzili o losach spotkaniach i ostatecznie pewnie wygrali 3:1. Mistrz Niemiec z pewnością jest faworytem środowego spotkania, ale zespół z Turcji nie podda się bez walki. To bardzo ciekawie zapowiadające się starcie będzie można obejrzeć między innymi w CANAL+ Online.

Bayern Monachium – Galatasaray, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Bayernu Monachium z Galatasaray będzie można na żywo oglądać na antenie Polsat Sport Premium 5. Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 21:00.

Bayern Monachium – Galatasaray, transmisja online

Ten środowy mecz dostępny będzie również online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Bayern Monachium – Galatasaray, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium jest zdecydowanym faworytem w oczach ekspertów. Kursy na zwycięstwo Bawarczyków oscylują wokół 1,22. Dla porównania typy na wygraną gości to aż około 14,50.

Bayern Monachium Galatasaray Stambuł 1.20 8.00 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 10:12 .

Gdzie obejrzeć mecz Bayern – Galatasaray? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 5 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Bayern – Galatasaray? Mecz rozpocznie się w środę, 8 listopada, o godzinie 21:00.

