Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.02.2026)

18:28, 24. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Bayer Leverkusen zagra na BayArenie z Olympiakosem Pireus w rewanżowym starciu fazy play-off Ligi Mistrzów. Rywalizacja rozpocznie się we wtorek (24 lutego) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Lucas Vazquez
Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Bayer – Olympiakos: gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen zmierzy się na BayArenie z Olympiakosem Pireus w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Dublet Patrika Schicka w Grecji zapewnił zwycięstwo niemieckiej drużynie, która przed własną publicznością chce przypieczętować awans do 1/8 finału.

Zespół z Pireusu w miniony weekend przerwał serię trzech spotkań bez wygranej we wszystkich rozgrywkach i liczy na sprawienie niespodzianki w Niemczech. Zadanie będzie jednak bardzo trudne, choć w fazie ligowej Ligi Mistrzów Grecy pokazali już, że potrafią pokonać ekipę z Leverkusen. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź.

Oglądaj Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Odbierz voucher na Canal Plus Online w promocji Fortuny

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayer – Olympiakos: transmisja w TV

Spotkanie Bayeru Leverkusen z Olympiakosem Pireus będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3. Tomasz Witas oraz Leszek Orłowski skomentują rywalizację w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów.

Bayer – Olympiakos: stream online

Mecz pomiędzy Bayerem Leverkusen a Olympiakosem Pireus obejrzysz również w internecie. Starcie będzie dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online, a dostęp można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

  1. Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową,
  2. Wpłać minimum 50 zł na konto gracza,
  3. Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Bayer – Olympiakos: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów?

  • Bayer Leverkusen
  • Olympiakos Pireus
  • Bayer Leverkusen
  • Olympiakos Pireus

0 Votes

Bayer – Olympiakos: kursy bukmacherskie

Bayer Leverkusen
Olympiakos Pireus
1.75
3.85
4.55
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2026 21:08
Kiedy odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus?

Spotkanie zaplanowano na środę (25 lutego). Początek rywalizacji na BayArenie o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć spotkanie Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus?

Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

