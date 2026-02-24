Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.02.2026)

Bayer Leverkusen zagra na BayArenie z Olympiakosem Pireus w rewanżowym starciu fazy play-off Ligi Mistrzów. Rywalizacja rozpocznie się we wtorek (24 lutego) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Bayer – Olympiakos: gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen zmierzy się na BayArenie z Olympiakosem Pireus w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Dublet Patrika Schicka w Grecji zapewnił zwycięstwo niemieckiej drużynie, która przed własną publicznością chce przypieczętować awans do 1/8 finału.

Zespół z Pireusu w miniony weekend przerwał serię trzech spotkań bez wygranej we wszystkich rozgrywkach i liczy na sprawienie niespodzianki w Niemczech. Zadanie będzie jednak bardzo trudne, choć w fazie ligowej Ligi Mistrzów Grecy pokazali już, że potrafią pokonać ekipę z Leverkusen. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź.

Bayer – Olympiakos: transmisja w TV

Spotkanie Bayeru Leverkusen z Olympiakosem Pireus będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3. Tomasz Witas oraz Leszek Orłowski skomentują rywalizację w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów.

Bayer – Olympiakos: stream online

Mecz pomiędzy Bayerem Leverkusen a Olympiakosem Pireus obejrzysz również w internecie. Starcie będzie dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online, a dostęp można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Bayer – Olympiakos: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów? Bayer Leverkusen

Olympiakos Pireus Bayer Leverkusen

Olympiakos Pireus 0 Votes

Bayer – Olympiakos: kursy bukmacherskie

Bayer Leverkusen Olympiakos Pireus 1.75 3.85 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2026 21:08

Kiedy odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus? Spotkanie zaplanowano na środę (25 lutego). Początek rywalizacji na BayArenie o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

