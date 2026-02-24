Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.02.2026)

Bayer – Olympiakos: gdzie oglądać?
Bayer Leverkusen zmierzy się na BayArenie z Olympiakosem Pireus w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Dublet Patrika Schicka w Grecji zapewnił zwycięstwo niemieckiej drużynie, która przed własną publicznością chce przypieczętować awans do 1/8 finału.
Zespół z Pireusu w miniony weekend przerwał serię trzech spotkań bez wygranej we wszystkich rozgrywkach i liczy na sprawienie niespodzianki w Niemczech. Zadanie będzie jednak bardzo trudne, choć w fazie ligowej Ligi Mistrzów Grecy pokazali już, że potrafią pokonać ekipę z Leverkusen. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź.
Bayer – Olympiakos: transmisja w TV
Spotkanie Bayeru Leverkusen z Olympiakosem Pireus będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3. Tomasz Witas oraz Leszek Orłowski skomentują rywalizację w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów.
Bayer – Olympiakos: stream online
Mecz pomiędzy Bayerem Leverkusen a Olympiakosem Pireus obejrzysz również w internecie. Starcie będzie dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online, a dostęp można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?
Spotkanie zaplanowano na środę (25 lutego). Początek rywalizacji na BayArenie o godzinie 21:00.
Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 3 oraz w serwisie CANAL+ online.
