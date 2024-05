ANP/Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Atalanta – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać?

W środowy wieczór poznamy pierwszego triumfatora europejskich pucharów w sezonie 2023/24. Finałowy mecz Ligi Europy rozegrany zostanie w Dublinie. W roli faworyta przystąpią do niego Bayer Leverkusen, który może się pochwalić niesamowitą serią 51. spotkań bez choćby jednej porażki. O przerwanie tej passy niemieckiego zespołu będzie starała się Atalanta Bergamo, która w ostatnich tygodniach prezentowała wysoką formę.

Udział Bayeru jest gwarancją wielkich emocji. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso, która sięgnęła już po mistrzostwo Niemiec, wielokrotnie w tym sezonie wracała z beznadziejnych sytuacji. W środę zespół z Leverkusen na pewno będzie chciał tego uniknąć. Sprawdź typy na mecz Atalanta – Bayer. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie tylko za pośrednictwem internetu.

Atalanta – Bayer Leverkusen, transmisja w TV

Finałowy mecz Ligi Europy pomiędzy Atalanta i Bayerem Leverkusen rozegrany zostanie w środę (22 maja) o godzinie 21:00. Niestety transmisja nie dostępna będzie na żadnych kanale w tradycyjnej telewizji, bowiem prawami do transmisji dysponuje Viaplay.

Atalanta – Bayer Leverkusen, transmisja online

Jedynym sposobem na obejrzenie mecz Atalanta – Bayer jest skorzystanie z platformy streamingowej Viaplay. Rywalizację w Dublinie skomentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki. Transmisję z samego meczu poprzedzi przedmeczowe studio, które rozpocznie się o godzinie 19:55.

Atalanta – Bayer Leverkusen, sonda

Atalanta – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego finału jest Bayer Leverkusen, co nie może dziwić biorąc pod uwagę to jak prezentował się zespół w tym sezonie. Potwierdzają to również kursy bukmacherów na to spotkanie.

Atalanta Bayer Leverkusen 4.40 3.80 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2024 11:42 .

Gdzie obejrzeć mecz Atalanta – Bayer Leverkusen? Transmisja z meczu Atalanta – Bayer będzie dostępna na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Atalanta – Bayer Leverkusen? Mecz Atalanta – Bayer rozegrany zostanie w środę (22 maja) o godzinie 21:00.

