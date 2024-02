fot. Imago / Photo Sport Pics Na zdjęciu: Daniele De Rossi

AS Roma – Inter, gdzie oglądać

AS Roma jest ekipą, rywalizującą w tej kampanii o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Inter Mediolan koncentruje się z kolei na grze o mistrzowski tytuł. Cele postawione przed obiema drużynami sugerują, że emocji na Stadio Olimpico nie zabraknie.

AS Roma podejdzie do potyczki po cennej wygranej nad Cagliari Calcio (4:0). Z kolei Inter przystąpi do spotkania po cennym zwycięstwie nad Juventusem (1:0). Można się zatem spodziewać pasjonującego widowiska w Rzymie. Sprawdź typy na mecz AS Roma – Inter

AS Roma – Inter, transmisja na żywo w TV

Szlagier w ramach 24. kolejki Serie A będzie emitowany w telewizji. Transmisję ze spotkania będzie można oglądać na antenie Eleven Sport 2 od godziny 18:00.

AS Roma – Inter, transmisja za darmo

Starcie na Stadio Olimpico można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z mecz AS Roma – Inter zostanie odblokowany

AS Roma – Inter, transmisja online

CANAL+ online również umożliwia śledzenie spotkań Serie A. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

AS Roma – Inter, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem spotkania są goście. Kurs na wygraną Interu wynosi 1.87. Wariant na remis kształtuje się w wysokości 4.55. Opcja na wygraną AS Romy została natomiast oszacowana na 4.55.

AS Roma Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2024 10:31 .

