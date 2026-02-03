Arsenal – Chelsea: transmisja. Gdzie oglądać Puchar Ligi Angielskiej? (03.02.2026)

Arsenal – Chelsea: gdzie oglądać?
Arsenal podejmie Chelsea w rewanżowym starciu półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Kanonierzy mają jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu (3:2) i atut własnego stadionu, ale The Blues pod wodzą nowego trenera prezentują ofensywną formę. Zapowiada się hitowe starcie o finał rozgrywek. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz.
Arsenal – Chelsea: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Arsenal – Chelsea nie będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji w Polsce.
Arsenal – Chelsea: stream online
Spotkanie Arsenal – Chelsea obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Arsenal – Chelsea w STS TV?
Mecz Arsenal – Chelsea możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków:
- Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Arsenal – Chelsea zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
Mecz zostanie rozegrany we wtorek, 3 lutego 2026 roku o godzinie 21:00.
Spotkanie można oglądać online w usłudze STS TV.
