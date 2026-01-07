Bournemouth – Tottenham, gdzie oglądać?
W 21. kolejce Premier League czeka nas mecz Bournemouth – Tottenham. Gospodarze niebezpiecznie blisko zbliżają się do strefy spadkowej. Z kolei goście kolejnymi stratami punktów nie pomagają sobie w walce o awans do europejskich punktów. Zwycięstwo pomogłoby mocno obu drużynom. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Tottenham
Bournemouth – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Bournemouth – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 6. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Oskar Wójcik i Rafał Nahorny.
Bournemouth – Tottenham, transmisja online
Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Bournemouth – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bournemouth
- Remis
- Wygrana Tottenhamu
0 Votes
Bournemouth – Tottenham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyta tego meczu należy traktować Bournemouth. Zwycięstwo tej drużyny można zagrać po kursie 2.15. Z kolei kurs na zwycięstwo Tottenhamu wynosi 3.35. Niewiele wyższym współczynnikiem wyceniono podział punktów.
Spotkanie Bournemouth – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 6, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30.
