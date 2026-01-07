Bournemouth – Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (7 stycznia) mecz 21. kolejki Premier League.

Bournemouth – Tottenham, gdzie oglądać?

W 21. kolejce Premier League czeka nas mecz Bournemouth – Tottenham. Gospodarze niebezpiecznie blisko zbliżają się do strefy spadkowej. Z kolei goście kolejnymi stratami punktów nie pomagają sobie w walce o awans do europejskich punktów. Zwycięstwo pomogłoby mocno obu drużynom. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Tottenham

Bournemouth – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Bournemouth – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 6. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Oskar Wójcik i Rafał Nahorny.

Bournemouth – Tottenham, transmisja online

Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Bournemouth – Tottenham, kto wygra?

Bournemouth – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyta tego meczu należy traktować Bournemouth. Zwycięstwo tej drużyny można zagrać po kursie 2.15. Z kolei kurs na zwycięstwo Tottenhamu wynosi 3.35. Niewiele wyższym współczynnikiem wyceniono podział punktów.

Bournemouth Tottenham 2.15 3.55 3.35 Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 15:51

Gdzie oglądać mecz Bournemouth – Tottenham? Spotkanie Bournemouth – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 6, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bournemouth – Tottenham? Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30.

