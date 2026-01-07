AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.01.2026)

18:45, 7. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Bournemouth – Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (7 stycznia) mecz 21. kolejki Premier League.

Mathys Tel
PressFocus Na zdjęciu: Mathys Tel

Bournemouth – Tottenham, gdzie oglądać?

W 21. kolejce Premier League czeka nas mecz Bournemouth Tottenham. Gospodarze niebezpiecznie blisko zbliżają się do strefy spadkowej. Z kolei goście kolejnymi stratami punktów nie pomagają sobie w walce o awans do europejskich punktów. Zwycięstwo pomogłoby mocno obu drużynom. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Tottenham

Bournemouth – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Bournemouth – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 6. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Oskar Wójcik i Rafał Nahorny.

Bournemouth – Tottenham, transmisja online

Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Bournemouth – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Bournemouth
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu
  • Wygrana Bournemouth
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu

0 Votes

Bournemouth – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyta tego meczu należy traktować Bournemouth. Zwycięstwo tej drużyny można zagrać po kursie 2.15. Z kolei kurs na zwycięstwo Tottenhamu wynosi 3.35. Niewiele wyższym współczynnikiem wyceniono podział punktów.

Bournemouth
Tottenham
2.15
3.55
3.35
Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 15:51
Gdzie oglądać mecz Bournemouth – Tottenham?

Spotkanie Bournemouth – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 6, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Bournemouth – Tottenham?

Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30.

