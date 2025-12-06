Bournemouth - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (6 grudnia) mecz 15. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Bournemouth – Chelsea, gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich meczów Premier League rozgrywanych równolegle o 16:00, będzie spotkanie Bournemouth – Chelsea. Obie drużyny musiały uznać wyższość rywala w poprzedniej kolejce, więc ich motywacja do zwycięstwa powinna być dodatkowo podwyższona. Faworyt tutaj jest dosyć wyraźny, ale czy przełoży się to na wynik spotkania? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Bournemouth – Chelsea

Bournemouth – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Bournemouth – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Bournemouth – Chelsea, transmisja online

Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Bournemouth i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bournemouth – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Bournemouth – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie przewidują niespodzianki w sobotnie popołudnie, co nie oznacza, że takowa jest wykluczona. Potwierdza to kurs 3.30 na wygraną Bournemouth. Współczynnik na zwycięstwo będącej faworytem Chelsea, wynosi 2.07. Remis wyceniono kursem 3.75.

Bournemouth Chelsea 3.30 3.75 2.07 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 11:49

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Bournemouth – Chelsea? Starcie Bournemouth – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bournemouth – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.