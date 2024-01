Imago / Rob Gray Na zdjęciu: Douglas Costa

Douglas Costa zrezygnował z transferu w ostatniej chwili

Brazylijczyk miał dołączyć na zasadzie wolnego transferu do tureckiego Samsunspor

Piłkarz pozostaje bezrobotny od października, gdy rozwiązał kontrakt z Los Angeles Galaxy

Douglas Costa zrezygnował z transferu do Turcji

Douglas Costa był już jedną nogą w nowym klubie. Brazylijczyk miał ustalone warunki indywidualnego kontraktu i czekały go tylko testy medyczne. Jednak w ostatniej chwili były piłkarz m.in. Juventusu zdecydował się odwołać przejście do tureckiego Samsunsporu.

33-latek jest bezrobotny od 24 października zeszłego roku. Po rozwiązaniu umowy z Los Angeles Galaxy skrzydłowy był łączony z dołączeniem do Juventusu czy przejściem do Saudi Pro League. Ostatecznie żadna z opcji nie wypaliła, a były reprezentant Brazylii był zmuszony do dalszego poszukiwania klubu.

Podczas swojej kariery Douglas Costa najlepszy okres przeżywał, reprezentując barwy Bayernu i Juventusu. Z obydwoma zespołami trzykrotnie sięgał po krajowe mistrzostwo. Wraz z “Die Roten” zwyciężył również w Klubowych Mistrzostwach Świata w 2021 roku.