Douglas Costa doszedł do porozumienia z Fluminense. 33-letni skrzydłowy w najbliższych dniach przejdzie badania medyczne - przekazał Fabrizio Romano.

IMAGO / Ariana Ruiz Na zdjęciu: Douglas Costa

Douglas Costa jednak nie przejdzie do tureckiego Samsunsporu

Brazylijski skrzydłowy ostatecznie zdecydował się na powrót do ojczyzny

33-latek lada moment zwiąże się umową z rodzimym Fluminense

Fluminense ściągnie Douglasa Costę, padło słynne “here we go”

Umowa Douglasa Costy z Los Angeles Galaxy została rozwiązana w październiku 2023 roku. Doświadczony zawodnik od tamtej pory pozostaje bez pracodawcy. Wydawało się, że 33-latek wyląduje w Turcji, ale transfer upadł na ostatniej prostej.

31-krotny reprezentant Canarinhos zamiast do Samsunsporu, ma przeprowadzić się do Fluminense. Fabrizio Romano poinformował, że prawoskrzydłowy w najbliższych dniach przejdzie testy medyczne przed powrotem do ojczyzny.

Strony zawarły już porozumienie co do warunków osobistych. Fluminense ostatni sezon brazylijskiej Serie A zakończyło na siódmym miejscu w tabeli. Douglas Costa to były piłkarz m.in. Bayernu Monachium oraz Juventusu.