Zwrot akcji ws. przyszłości Pululu. Prezes Jagiellonii mówi wprost

Jagiellonia rozmawia z Pululu o nowym kontrakcie

Jagiellonia Białystok w trakcie letniego okna transferowego straciła kilku ważnych zawodników. Z klubem pożegnali się m.in. Mateusz Skrzypczak, Joao Moutinho, Michal Sacek czy Darko Czurlinow. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość Afimico Pululu. Reprezentant DR Kongo ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca przyszłego roku. Media często łączą go z transferem do innego zespołu.

Nie jest tajemnicą, że Pululu przyciągnął uwagę m.in. klubów z Turcji, Włoch czy Francji. Na stole pojawiło się także zapytanie z Iranu, lecz szybko zostało odrzucone. O tym jak aktualnie wygląda sytuacja 26-latka, opowiedział prezes Jagiellonii w rozmowie z Kanałem Sportowym. Nie można wykluczyć, że napastnik zostanie w Białymstoku na dłużej.

– W dalszym ciągu nie spłynęły żadne oferty. Jesteśmy z Afim w rozmowach odnośnie przedłużenia kontraktu. Widać, że nabrał wiatru w żagle. Myślę, że wewnętrzna konkurencja z Dimitrisem dała mu trochę do myślenia. Chłopak jakby odżył. Myślę, że to świadczy o wielkości piłkarza – powiedział prezes Jagiellonii, Ziemowit Deptuła.

W tym sezonie Pululu wystąpił w trzech meczach, w których zdobył dwie bramki. Gol w spotkaniu z Widzewem Łódź w 2. kolejce Ekstraklasy zapewnił Jagiellonii komplet punktów. Łącznie w barwach Dumy Podlasia strzelił 37 bramek w 90 spotkaniach.