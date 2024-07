Szymon Żurkowski w najbliższym czasie może wrócić do gry w Serie A. Jak podaje portal La Nazione, reprezentant Polski ma być częścią wymiany pomiędzy Spezią i Empoli.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Spezia wymienia się z Empoli, Żurkowski blisko powrotu do Serie A

Szymon Żurkowski po zakończeniu wypożyczenia w Empoli powrócił do Spezii, gdzie wciąż ma ważny kontrakt. Umowa reprezentanta Polski obowiązuje do czerwca 2026 roku, lecz wszystko wskazuje na to, że środkowy pomocnik nie wypełni kontraktu.

Najnowsze doniesienia ws. przyszłości Polaka przekazał portal La Nazione. Według nich Szymon Żurkowski w najbliższym czasie może wrócić do gry na poziomie Serie A. Empoli po wywalczeniu utrzymania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym szuka wzmocnień, a 26-latek ma być głównym celem transferowym. Ze względu na brak konkretnych środków w budżecie Azzuri planują wymianę z udziałem polskiego piłkarza. Włoskie źródło uważa, że w transakcji udział wezmą również Liam Henderson i Duccio Deglilnnocent. Obaj piłkarze powędrują do Spezii w zamian za Szymona Żurkowskiego.

Żurkowski mógł zostać piłkarzem Empoli znacznie wcześniej, bowiem włoski klub miał w umowie możliwość wykupu zawodnika po wypożyczeniu. Jednak sytuacja finansowa spowodowała, że Azzuri nie byli w stanie wyłożyć ustalonej wcześniej sumy w wysokości 5 milionów euro.

Były piłkarz Górnika Zabrze na wypożyczenie do Empoli trafił w styczniu bieżącego roku. Od razu stał się kluczowym piłkarzem wyjściowego składu, notując fantastyczne występy. Żurkowski stał się pierwszym Polakiem w Serie A, który zdobył hat-tricka w lidze włoskiej. Łącznie dla zespołu ze Stadio Carlo Castellani rozegrał 13 spotkań, w których strzelił 4 bramki.