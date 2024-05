Hansi Flick przed wyborem między klubami z La Liga i Premier League

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick przed ważnym wyborem

Hansi Flick przez długi czas łączony był przez media z powrotem do Bayernu Monachium. Niemiec był rozważany przez sterników klubu z Allianz Arena, gdy fiaskiem zakończyły się rozmowy z Xabim Alonso czy Ralfem Rangnickiem. Finalnie ten temat też upadł. Mundo Deportivo przekazuje natomiast, że Flick jest chętny na to, aby spróbować swoich sił w FC Barcelonie. Niemiec miał podobno też otrzymać propozycję z Chelsea, mając zastąpić Mauricio Pochettino w klubie z Londynu. Szybko jednak odrzucił tę ofertę.

Flick pozostaje bez pracy w piłce nożnej od września minionego roku. Wówczas został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Niemiec i zastąpiony przez Juliana Nagelsmanna. Źródło przekonuje natomiast, że na razie 59-latek nie chce podejmować żadnych decyzji, czekając na ruch ze strony władz klubu z Camp Nou.

Jedynym kłopotem dla Flicka na dzisiaj jest to, że Xavi Hernandez wciąż nie został z klubu zwolniony. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania z Hiszpana z zarządem Barcelony. Jasne jest natomiast, że Xavi jest w konflikcie z Joanem Laportą. Jest to następstwo jednej z wypowiedzi medialnych trenera o trudnościach finansowych klubu, z którym nie zgadza się prezydent klubu. Interesujące jest z kolei to, że w momencie, gdy Xavi finalnie będzie kontynuował swoją pracę w Barcelonie, to Flick nie będzie podejmował się żadnego wyzwania. Mimo że kilka klubów widziałoby tego szkoleniowca u siebie.

