Znany klub obserwuje talenty Wisły Kraków. Biała Gwiazda może zbić fortunę

Wisła Kraków wypromowała kilka ciekawych nazwisk w minionych miesiącach. Coraz głośniej mówi się o zainteresowaniu wokół Macieja Kuziemki.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Talenty Wisły Kraków na radarze Slavii Praga

Dobra gra Wisły Kraków w tym sezonie to nie tylko punkty i realna szansa na awans do Ekstraklasy. To również rosnąca wartość młodych piłkarzy, którzy zaczynają przyciągać uwagę zagranicznych klubów.

Jak informuje czeski „iSport”, bardzo uważnie sytuacji w Krakowie przygląda się Slavia Praga. Mistrz Czech i regularny uczestnik Ligi Mistrzów słynie z tego, że potrafi inwestować w młodych zawodników i później sprzedawać ich z dużym zyskiem.

Na liście obserwowanych graczy znajdują się przede wszystkim Maciej Kuziemka oraz Kacper Duda. Szczególnie dużo mówi się o tym pierwszym. 19-letni skrzydłowy ma już za sobą występy w reprezentacji U-21 i potrafił błysnąć choćby w meczu z Włochami, gdy zdobył bramkę po wejściu z ławki.

Według mediów za naszą południową granicą Kuziemka jest dziś jednym z najciekawszych młodych piłkarzy w regionie. Ruik.cz określił go nawet jako jedno z najgorętszych nazwisk na liście życzeń Slavii.

Na razie mowa jedynie o obserwacjach. „iSport” podkreśla, że nie rozpoczęły się żadne oficjalne negocjacje. W Pradze analizują jednak potencjał zawodników Wisły i niewykluczone, że w kolejnych miesiącach temat przybierze bardziej konkretny kształt.

Dla Białej Gwiazdy to jasny sygnał, że obrany kierunek działa. Jeśli zainteresowanie będzie rosło, krakowski klub może w przyszłości liczyć na naprawdę poważne oferty za swoich wychowanków i młode gwiazdy.