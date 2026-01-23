Ziółkowski zmieni klub?! Został polecony znanej drużynie

Jan Ziółkowski powoli, ale systematycznie robi progres w AS Romie. Reprezentant Polski zbiera dobre recenzje za swoją grę w Serie A. Włoski dziennikarz w radio FirenzeViola stwierdził, że obrońcę powinna sprowadzić Fiorentina.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Fiorentina powinna sprowadzić Jana Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski pod koniec letniego okna transferowego został piłkarzem AS Romy, odchodząc z Legii Warszawa za ok. 6 mln euro. Z początku trudno było mu się przebić, ale z czasem wskoczył nawet do wyjściowej jedenastki. Od momentu transferu wystąpił łącznie w 14 meczach, przebywając na boisku przez 570 minut. To wystarczyło, aby zrobić duże wrażenie na włoskich ekspertach.

W podcaście „Palla al Centro” o reprezentancie Polski mówił dziennikarz Michele Fratini. Program był poświęcony Fiorentinie, która od początku sezonu zmaga się z dużymi trudnościami. Włoski ekspert zasugerował, że Viola powinna sprowadzić 20-latka.

– Uważam, że Fiorentina nie potrzebuje wielkich korekt, bo Vanoli ma już w głowie jasno ułożoną podstawową jedenastkę. Udało mu się pozbyć złych elementów i teraz klub musi po prostu poszerzyć kadrę. Powinni sięgnąć po Jana Ziółkowskiego. To profil zawodnika, którego Fiorentina powinna sprowadzić – powiedział Michele Fratini w podcaście „Palla al Centro” w Radio FirenzeViola.

Na ten moment nie ma oczywiście mowy o transferze Ziółkowskiego. Przytoczona wypowiedź to tylko opinia dziennikarza dot. planów transferowych Fiorentiny. Natomiast jasno pokazuje, że Polak z tygodnia na tydzień ma coraz większe notowania w Serie A. Obecnie razem z Romą walczy o awans do Ligi Mistrzów. Po 21. kolejkach rzymianie zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów.