Zieliński będzie miał rywala? Inter chce pomocnika Man United

Cristiano Barni / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan chce wypożyczyć Masona Mounta

Inter Mediolan posiada jedną z najmocniejszych kadr pierwszego zespołu w Serie A. Simone Inzaghi ma do swojej dyspozycji minimum dwóch zawodników na każdą pozycję. Pozwala mu to na rotację składem oraz zwiększa rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce.

Na szczególną uwagę zasługuje środek pola, gdzie główne trio stanowią Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella i Henrikh Mkhitaryan. W związku z tym tacy piłkarze jak Davide Frattesi czy Piotr Zieliński muszą zadowolić się jedynie rolą rezerwowych.

Niewykluczone, że latem druga linia zostanie jeszcze bardziej wzmocniona przez władze Nerazzurrich. Z informacji portalu InterLive wynika, że Inter Mediolan chce wypożyczyć Masona Mounta z Manchesteru United. Reprezentant Anglii miałby zostać następcą Henrikha Mkhitaryana, który w styczniu skończył 36 lat. Ewentualne przyjście pomocnika Czerwonych Diabłów sprawi, że o miejsce w wyjściowym składzie będzie walczył z Piotrem Zielińskim.

Mount do Man United przeniósł się latem 2023 roku. Na Old Trafford miał się odbudować po słabszych sezonach w Chelsea. Ostatecznie jego przygoda z Czerwonymi Diabłami nie przebiega pomyślnie, ponieważ regularnie łapie kontuzje. Ze względu na problemy zdrowotne udało mu się rozegrać jedynie 32 mecze, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Umowa z klubem obowiązuje go do 2028 roku.