Media: Zieliński na wylocie! Inter zaplanował sprzedaż

Piotr Zieliński nie jest pierwszym wyborem do składu Interu Mediolan. Włoski gigant planuje rozstanie z Polakiem, do którego może dojść zaskakująco szybko - informuje portal europacalcio.it.

fot. Nicola Ianuale Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński zimą zmieni klub? Inter szuka rozwiązania

Piotr Zieliński w zeszłym roku zamienił Napoli na Inter Mediolan. Po wielu latach zdecydował się na dołączenie do nowej ekipy, gdzie miał stanowić o sile drugiej linii. Debiutancki sezon nie był dla niego jednak szczególnie udany – borykał się z problemami zdrowotnymi, a w dodatku nie mógł wywalczyć miejsca w składzie. Simone Inzaghi wolał stawiać na innych zawodników, choć oczywiście doceniał polskiego pomocnika.

Zmiana szkoleniowca nie rozwiązała kłopotów Zielińskiego w Mediolanie. Cristian Chivu nie mógł korzystać z niego na starcie swojej przygody trenerskiej w Interze, więc inni gracze zdążyli zapracować na jego zaufanie. Polak regularnie pojawia się na murawie, ale dostaje niewiele minut do pokazania swoich umiejętności.

Przyszłość Zielińskiego w Interze stoi pod znakiem zapytania. Okazuje się, że klub również niepokoi ta sytuacja i próbuje znaleźć korzystne rozwiązanie. W grę wchodzi rozstanie z Polakiem, który otrzymuje spore wynagrodzenie, a jego rola w drużynie nie jest wystarczająca.

Portal europacalcio.it sugeruje wręcz, że Inter spróbuje sprzedaż wicekapitana reprezentacji Polski już podczas zimowego okienka. Opcji nie jest wiele, gdyż jego pensja przekracza możliwości znaczącej większości europejskich klubów. W grę wchodzi więc przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze ekipy kusiły go już przed opuszczeniem Napoli.