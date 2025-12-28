Juventus może pozyskać gwiazdora Romy. Sam się zaoferował

Zeki Celik, którego kontrakt z Romą wygasa 30 czerwca 2026 roku, zaoferował się Juventusowi - podaje w mediach społecznościowych Nicolo Schira. Turecki wahadłowy rozgrywa bardzo dobry sezon - zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty w 20 spotkaniach.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Zeki Celik zamieni Rzym na Turyn?

Zeki Celik może opuścić Romę po zakończeniu obecnego sezonu. Przyszłość 28-latka na Stadio Olimpico stoi bowiem pod dużym znakiem zapytania, ponieważ kontrakt prawego obrońcy z aktualnym pracodawcą obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Choć rzymski klub prowadzi rozmowy z tureckim defensorem w sprawie przedłużenia umowy, to jak dotąd strony nie osiągnęły porozumienia.

Brak konkretnych postępów sprawia, iż scenariusz odejścia piłkarza staje się coraz bardziej realny. Czas działa na niekorzyść Romy i wiele wskazuje na to, że Zeki Celik zmieni barwy klubowe już w letnim okienku transferowym. Wówczas 58-krotny reprezentant Turcji mógłby być dostępny bez kwoty odstępnego.

Jak informuje Nicolo Schira, sam zawodnik widziałby siebie w Juventusie. Co więcej, agent piłkarza miał już zaoferować swojego klienta turyńskiemu klubowi, który prawdopodobnie rozważy taki transfer. Jeśli wahadłowy nie podpisze nowego kontraktu z Romą, Allianz Stadium może stać się jego nowym domem.

Zeki Celik z powodzeniem występuje w barwach zespołu Giallorossich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico z LOSC Lille za 7,5 miliona euro. W swoim piłkarskim CV ma również Istanbulspor, Karacabey Belediye Spor oraz Bursaspor, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie rozegrał 20 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.