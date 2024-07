ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Erin ten Hag - trener Manchesteru United

Noussair Mazraoui coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United od kilku dni intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Noussaira Mazraouiego z Bayernu Monachium. Aaron Wan-Bissaka w letnim okienku transferowym może bowiem dołączyć do West Hamu United lub Interu Mediolan. Czerwone Diabły w związku z tym szukają następcy 26-letniego wahadłowego, a w oko włodarzy angielskiego giganta wpadł właśnie Marokańczyk.

Jak donosi Santi Aouna na łamach portalu “Foot Mercato”, Noussair Mazraoui jest już blisko przeprowadzki na Old Trafford. Manchester United podobno dogadał się z piłkarzem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Strony zawarły ustne porozumienie, które sfinalizują, gdy umowę zawrą kluby. Sam zawodnik ponoć dał zielone światło na transfer do Premier League.

28-krotny reprezentant Maroka wcześniej był poważnie łączony z przeprowadzką do West Hamu United, jednak jego przenosiny do zespołu Młotów upadły na ostatniej prostej. Bawarczycy wycenili prawego obrońcę na ponad 20 milionów euro i z takim wydatkiem muszą liczyć się Czerwone Diabły. Warto dodać, że do czerwonej części Manchesteru może powędrować także Matthijs de Ligt.

Noussair Mazraoui w koszulce Bayernu Monachium rozegrał łącznie 55 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 8 asyst. Były gracz Ajaksu Amsterdam w barwach drużyny Die Roten występuje od lipca 2022 roku. Kontrakt 26-latka z bawarskim potentatem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.