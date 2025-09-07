Zaskakujący transfer napastnika Górnika Zabrze? Zaawansowane rozmowy [NASZ NEWS]

Górnik Zabrze w ostatnich godzinach okienka transferowego planuje zmianę w ataku. Jak się dowiedzieliśmy jest bardzo prawdopodobne, że jeden z napastników odejdzie na pewien czas z Zabrza.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik wciąż aktywny

Choć Górnik Zabrze dokonał wielu transferów w pierwszej fazie okienka transferowego, to jak się okazuje, śląski klub bęzie na tym polu aktywny do samego końca. Okienko zamyka się w poniedziałek o północy i wiele wskazuje na to, że dojdzie do roszady w ataku zabrzan.

Wcześniej informowaliśmy, że odejść może Luka Zahović, ale z naszych najnowszych informacji wynika, że nie ma porozumienia między Górnikiem a Wieczystą. Ustaliliśmy, że w tym momencie bliżej opuszczenia Zabrza jest Grek Theodoros Tsirigotis.



Czołowy strzelec drugiej ligi greckiej w ostatnim sezonie przeszedł do Górnika latem, ale nie udało mu się wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Z naszych informacji wynika, że jest duże prawdopodobieństwo, iż piłkarz zostanie wypożyczony do Polonii Bytom!