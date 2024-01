Zaskakujące doniesienia w sprawie Marco Reusa

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Marco Reus

Marco Reus nosi się z zamiarem zmiany klubu

Zdaniem Bilda Niemiec zostanie w Bundeslidze

Zainteresowana jest nim Borussia Moenchengladbach

Reus w innym klubie Bundesligi?

Sport Bild donosi o tym, że rozstanie Marco Reusa z Borussią Dortmund jest coraz bardziej prawdopodobne. Wcześniej przypuszczano, że 34-latek będzie zdeterminowany, by zostać w tym klubie i zgodzi się na znaczne obniżenie swoich zarobków. Teraz okazuje się, że Niemiec woli przenieść się do innego zespołu.

Jedno jest w tej sprawie pewne. Marco Reus chce pozostać w Bundeslidze. Realną szansą ma być podobno powrót do Borussii Moenchengbadbach. To właśnie w tym klubie występował przed przenosinami do Borussii Dortmund w lipcu 2022 roku.

Obecna umowa Reusa wygasa latem. Oznacza to, że odejdzie za darmo. Nic nie wskazuje bowiem na to, by Borussia miała go sprzedać w styczniowym okienku transferowym.

W tym sezonie Reus zanotował jak dotąd 23 występy w pierwszym zespole z Dortmundu. Zdobył sześć goli i zanotował trzy asysty.

