Pressfocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo gra aktualnie w Turcji

Istniała jednak szansa, że Włoch będzie występował w Hiszpanii

W realizacji transferu przeszkodziły pieniądze

Zaniolo ma czego żałować. Finanse zastopowały transfer

Roma w zimowym oknie transferowym pozbyła się Nicolo Zaniolo. Włoch trafił do Galatasaray, chociaż interesowały się nim silniejsze kluby, na czele z Milanem. Piłkarzowi uciekła też szansa na grę dla Barcelony.

– W styczniu chciała go FC Barcelona, ale nie było łatwo sprowadzić go do Hiszpanii. Sytuacja była naprawdę trudna – mówi Claudio Vigorelli, agent Zaniolo.

– W La Liga rynek był nieco zablokowany z powodu limitu płac. Potwierdzam, że był na liście “Barcy”, podobała im się ta opcja. Ze względów ekonomicznych ta operacja nie była jednak wykonalna – dodał agent piłkarza w rozmowie dla Relevo.

