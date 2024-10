Nicola Zalewski w zimowym oknie transferowym może przenieść się do Turcji. Jak informuje portal Takvim żądania finansowe AS Romy nie będą problemem dla Besiktasu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Besiktas chce przeprowadzić transfer Zalewskiego w styczniu

Nicola Zalewski powoli wraca do łask w AS Romie, lecz ostatnio nie ma łatwego życia w stolicy Włoch. Ostatni mecz przeciwko Interowi Mediolan zupełnie nie wyszedł wahadłowemu. Występ reprezentanta Polski skończył się w 72. minucie, a kibice żegnali go gwizdami.

Mimo wszystko Ivan Jurić nadal stawia na 22-latka i dał mu szansę rehabilitacji w ostatnim spotkaniu z Dynamo Kijów w Lidze Europy. Polak pokazał się z dobrej strony, a Rzymianie zgarnęli komplet punktów, wygrywając (1:0). Mimo to przyszłość Zalewskiego w Rzymie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Nowe informacje ws. potencjalnego transferu przekazał turecki portal Takvim.com.tr.

Ich zdaniem rosną szanse na to, aby Zalewski w styczniu dołączył do jednego z tamtejszych klubów. W przeszłości mocno łączono wychowanka Romy z transferem do Fenerbahce, lecz aktualnie największe szanse na sprowadzenie zawodnika ma Besiktas.

Zdaniem źródła Besiktas jest gotowy, aby spełnić żądania finansowe Romy odnośnie kwoty transakcji. Turcy są zdeterminowani, żeby sfinalizować transfer Zalewskiego, bowiem szukają na już piłkarza, który zastąpi w wyjściowym składzie Joao Mario. W Stambule nie są zadowoleni z występów i formy Portugalczyka.

Zalewski w tym sezonie ma na swoim koncie 6 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na boisku przebywał przez 374 minuty. Obecna umowa z Romą wygasa latem 2025 roku. Na tę chwilę wciąż nie została przedłużona.