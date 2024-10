Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Koszmarny błąd Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski dzisiaj dopiero drugi raz w tym sezonie rozpoczął mecz w podstawowym składzie AS Romy. Lewy wahadłowy może jednak do pierwszej jedenastki szybko nie wrócić, bowiem to jego błąd w starciu przeciwko Interowi Mediolan zdecydował o tym, że zespół z Wiecznego Miasta przegrał na własnym stadionie 0:1 z mistrzem Italii.

W 60. minucie meczu AS Roma wykonywała rzut rożny, na zabezpieczaniu tyłów pozostał m.in. Zalewski. To właśnie pod nogi Polaka spadła piłka wybita przez jednego z graczy gości. 22-latek popełnił jednak kardynalny błąd w przyjęciu piłki, która mu odskoczyła i natychmiast przejął ją Davide Frattesi, który popędził w stronę bramki gospodarzy. Później dograł futbolówkę do Lautaro Martineza i ten pewnie wykończył akcję.

𝐋𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐄𝐙 𝐖𝐘𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐖 𝐑𝐙𝐘𝐌𝐈𝐄! ⚽️💥



Argentyńczyk posłał prawdziwą 💣 bombę do siatki gospodarzy, a cała akcja zaczęła się od… błędu 🇵🇱 Nicoli Zalewskiego 😬👇 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/l5VfzYVDoe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 20, 2024

Reprezentant Polski zmieniony został w 72. minucie gry i Stadio Olimpico pożegnało go gwizdami. To kolejny słaby występ Zalewskiego w barwach AS Romy. Do tej pory uzbierał w tym sezonie pięć spotkań i nieco ponad 280 minut. To wynik bardzo słaby i przy fakcie, że jego umowa wygasa latem 2025 roku, stawia kolejne pytania o jego przyszłość w Rzymie.

