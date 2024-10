Zieliński dostanie szanse w hicie Serie A. Nowa rola w Interze

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński zagra w hicie Inter – Juventus, wystąpi jako defensywny pomocnik

Inter Mediolan w niedzielę (27 października) zmierzy się z Juventusem w hicie 9. kolejki Serie A. Jak dotąd obie drużyny bardzo dobrze radzą sobie w rozgrywkach ligowych. Nerazzurri z dorobkiem 17 punktów zajmują 2. miejsce. Stara Dama z punktem straty jest tuż za plecami najbliższego rywala. Rywalizacja na stadionie San Siro rozpocznie się o godzinie 18:00. Zawody poprowadzi Marco Guida.

Derby d’Italia to doskonała okazja dla Piotra Zielińskiego, aby ponownie pokazać się z dobrej strony przed kibicami Interu Mediolan. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że reprezentant Polski ma pojawić się w wyjściowym składzie. Jest to spowodowane niedawną kontuzją Hakana Calhanoglu. Choć naturalnym zmiennikiem Turka jest Kristjan Asllani, to Albańczyk również narzeka na problemy zdrowotne.

Jeśli 22-latek nie zdąży wyleczyć się na czas, na co wskazują przewidywania włoskiej gazety to jego miejsce zajmie Zieliński. Oznacza to, że były piłkarz Napoli po raz pierwszy zagra w Interze Mediolan na nowej pozycji. Simone Inzaghi chce go ustawić w roli defensywnego pomocnika. Polak ma już doświadczenie w grze na pozycji numer sześć, bowiem w przeszłości takiego ustawienia próbował Michał Probierz w reprezentacji Polski.

Przewidywane składy na mecz Inter – Juventus wg. La Gazzetta dello Sport:

Inter: Sommer – Darmian, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dimarco – Barella, Zieliński, Mkhitaryan – Thuram, Lautaro

Juventus: Di Gregorio – Savona, Kalulu, Danilo, Cambiaso – Fagioli – Conceicao, McKennie, Thuram, Yildiz – Vlahović