Zalewski musi poczekać. Wiadomo, kiedy Inter podejmie decyzję ws. Polaka

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Inter podejmie decyzję ws. Zalewskiego pomiędzy majem a czerwcem

Inter Mediolan po raz kolejny przegrał derbowe starcie z Milanem. W środę odbył się rewanżowy mecz półfinału Pucharu Włoch, w którym Nerazzurri musieli uznać wyższość rywali (0:3). Tym samym to drużyna z czerwonej części Mediolanu awansowała do finału krajowego pucharu. W drugiej połowie na boisku mogliśmy oglądać Nicolę Zalewskiego, lecz reprezentant Polski nie wpłynął na losy meczu.

Zalewski trafił do Interu zimą na zasadzie wypożyczenia z AS Romy. Już w debiucie pokazał się z bardzo dobrej strony, asystując w ostatnich minutach spotkania z Milanem przy golu Stefana De Vrija. Niedługo później doznał jednak kontuzji, przez co wypadł na kilka tygodni. Łącznie podczas pobytu na Giuseppe Meazza rozegrał w klubie 9 spotkań, spędzając na murawie 248 minut.

Zobacz wideo: Nicola Zalewski ważny dla Interu

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że Zalewski ma zostać w Interze. Mimo małej liczby minut Polak zrobił dobre wrażenie swoją postawą na boisku. Mediolańczycy, choć nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, skłaniają się ku temu, aby wykupić wahadłowego z Romy.

Jak informuje Matteo Moretto finalna decyzja zapadnie dopiero na przełomie maja i czerwca. Natomiast sygnały w klubie są pozytywne i można spodziewać się, że Inter latem wpłaci 6 milionów euro na konto rzymian, aby pozyskać 23-latka na stałe.

🚨 Pour le moment, l'Inter envisage de lever l’option d’achat de Nicola Zalewski.



La décision finale arrivera entre mai et juin.



~ @MatteMoretto pic.twitter.com/0OwElVBfS4 — Inter FR (@InterMilanFRA) April 24, 2025

Il Biscione wciąż mają szanse na zdobycie dwóch trofeów. W Lidze Mistrzów zmierzą się w półfinale z FC Barceloną. Z kolei w Serie A na pięć kolejek przed końcem zajmują 1. miejsce w tabeli z identycznym dorobkiem punktowym co SSC Napoli.