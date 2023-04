PressFocus Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Wilfried Zaha najprawdopodobniej nie trafi do Arabii Saudyjskiej

Iworyjczyka chciał pozyskać lider tamtejszej ligi – Al-Ittihad

30-letni skrzydłowy pragnie jednak zostać w Europie

Saudyjczycy nie skuszą Zahy, Al-Ittihad obejdzie się smakiem

Wilfried Zaha od jakiegoś czasu jest poważnie łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. 30-latek jest kuszony przez lidera Saudi Professional League, czyli Al-Ittihad. Mówi się, że saudyjski klub może zapewnić mu zarobki na poziomie 9 mln funtów netto rocznie.

Według dziennika “Daily Mail”, sam piłkarz najpewniej nie przyjmie oferty z Arabii Saudyjskiej, ponieważ chce grać na najwyższym możliwym poziomie. 30-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej może liczyć na propozycję przedłużenia kontraktu od Crystal Palace.

Obecne porozumienie pomiędzy stronami wygasa już 30 czerwca 2023 roku. Były zawodnik Manchesteru United jeszcze nie zadebiutował w Lidze Mistrzów, co jest jego wielkim celem. Przeprowadzka do ekipy grającej w tych rozgrywkach to marzenie Wilfrieda Zahy.