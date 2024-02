IMAGO / Łukasz Laskowski / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Gabriel Kirejczyk

Gabriel Kirejczyk został wypożyczony z Piasta Gliwice do Zagłębia Sosnowiec

Mierzący 197 cm wzrostu dwudziestolatek występuje na pozycji napastnika

Sosnowiczanie walczą o utrzymanie w Fortuna 1 Lidze, stąd kolejne wzmocnienie

Gabriel Kirejczyk wzmocnił szeregi Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o pozyskaniu na zasadzie półrocznego wypożyczenia Gabriela Kirejczyka z Piasta Gliwice.

Młodzieżowy reprezentant Polski po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym klubem do 30 czerwca 2024 roku. To kolejne wzmocnienie Zagłębiaków – ostatnio do Sosnowca trafili m.in. Michał Janota, Dominik Sokół oraz Oleksiy Shevchenko.

Podopieczni Aleksandra Khatskevicha z 11 punktami na koncie zajmują ostatnie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Celem Zagłębia Sosnowiec rzecz jasna będzie utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy.