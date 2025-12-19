Reguła opuści Zagłębie? Jasne stanowisko prezesa

Marcel Reguła jest łączony z wieloma zagranicznymi zespołami. Wielki talent jednak nie opuści Zagłębia Lubin. Paweł Jeż, prezes klubu, poinformował, że 19-latek będzie grał w koszulce Miedziowych przynajmniej do końca sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Reguła

Marcel Reguła nie na sprzedaż. Zostanie w Zagłębiu Lubin

Zagłębie Lubin jest jedną z największych niespodzianek obecnego sezonu PKO Ekstraklasy. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zszedli na przerwę zimową na piątym miejscu w tabeli. Miedziowi mają w swoich szeregach wielu interesujących graczy, ale przed szereg przebija się Marcel Reguła. 19-latek stał się nawet łakomym kąskiem dla zagranicznych zespołów.

Tymczasem temat Marcela Reguły został ostatnio poruszony przez Pawła Jeża. Prezes Zagłębia Lubin wypowiedział się na temat przyszłości utalentowanego zawodnika. Jak się okazuje, w zimowym okienku transferowym nie dojdzie do jego przeprowadzki. Jeż przekazał, że 19-latek będzie reprezentował barwy Miedziowych do końca trwającej kampanii.

– Wiele klubów do niego mrugało i mrugają nadal, a jego gra stale wzbudza zainteresowanie. Nasze założenie jest takie, że Marcel Reguła pozostanie u nas przynajmniej do końca trwającego sezonu. Oczywiście zawsze może się pojawić oferta nie do odrzucenia. To wielki talent, który ma „papiery” na grę w najlepszych ligach Europy. Jestem przekonany, że za pewien czas będzie najdroższym transferem wychodzącym w historii klubu – powiedział Paweł Jeż.

Marcel Reguła w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Zagłębia Lubin. 19-latek może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.