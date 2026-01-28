Zagłębie Lubin ogłosiło kolejny transfer. Napastnik dołączył do zespołu

20:15, 28. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin

Leszek Ojrzyński
PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Levante Szabo dołączył do Miedziowych, kontrakt do 2027 roku

Zagłębie Lubin tuż przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy ogłosiło kolejne wzmocnienia kadry. W środę do zespołu Miedziowych dołączył Sebastian Kowalczyk. 27-letni pomocnik związał się z klubem umową obowiązującą do końca sezonu 2025/2026, która zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

To jednak nie koniec transferowych ruchów Zagłębia. Nowym napastnikiem drużyny prowadzonej przez Leszka Ojrzyńskiego został Levente Szabo. 26-letni węgierski snajper podpisał kontrakt ważny do czerwca 2027 roku z możliwością przedłużenia o następne dwanaście miesięcy. Szabo jest dwukrotnym reprezentantem Węgier, a swoje piłkarskie szlify zbierał we Włoszech, szkoląc się w akademiach Atalanty i Genoi.

Latem 2024 roku przeniósł się do Eintrachtu Braunschweig, występującego na zapleczu 1. Bundesligi. W barwach niemieckiego klubu rozegrał łącznie 42 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zanotował cztery asysty. Wysoki napastnik ma wypełnić lukę w ofensywie Zagłębia po odejściu Leonardo Rochy do Rakowa Częstochowa. W Lubinie od dłuższego czasu poszukiwano nowego środkowego napastnika.

Miedziowi zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Drużyna Ojrzyńskiego zainauguruje 19. kolejkę ligowych zmagań domowym spotkaniem z GKS-em Katowice.

